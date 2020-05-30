Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Главврач алтайского Центра охраны материнства и детства заявил, что никого увольнять не будет

Глава краевого центра охраны материнства и детства Константин Смирнов оперативно распространил среди коллег по WhatsApp свой комментарий о скандальной ситуации с заслуженными врачами отделения травматологии и ортопедии. Конфликт разгорелся из-за того, что медикам со стажем и регалиями официальным письмом предложили стать уборщиками и санитарами.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Минздрав Алтайского края.

Медики переслали это сообщение Смирнова в редакцию Altapress. Приказ о реорганизации отделения подписал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Константин Смирнов пояснил, что неоднократно беседовал с коллективом отделения и разъяснял суть происходящих реформ. Он сообщил всем врачам, в том числе профессору Осипову, о том, что за ними сохранятся рабочие места.

Уведомления об увольнении с 1 июня или предложении другой работы Смирнов назвал необходимой для реорганизации формальностью.

«Хотелось бы еще раз заверить, все сотрудники отделения травматологии и ортопедии останутся на своих местах», — пообещал публично Смирнов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость