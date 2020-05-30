Главврач алтайского Центра охраны материнства и детства заявил, что никого увольнять не будет

Глава краевого центра охраны материнства и детства Константин Смирнов оперативно распространил среди коллег по WhatsApp свой комментарий о скандальной ситуации с заслуженными врачами отделения травматологии и ортопедии. Конфликт разгорелся из-за того, что медикам со стажем и регалиями официальным письмом предложили стать уборщиками и санитарами.

Медики переслали это сообщение Смирнова в редакцию Altapress. Приказ о реорганизации отделения подписал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Константин Смирнов пояснил, что неоднократно беседовал с коллективом отделения и разъяснял суть происходящих реформ. Он сообщил всем врачам, в том числе профессору Осипову, о том, что за ними сохранятся рабочие места.

Уведомления об увольнении с 1 июня или предложении другой работы Смирнов назвал необходимой для реорганизации формальностью.

«Хотелось бы еще раз заверить, все сотрудники отделения травматологии и ортопедии останутся на своих местах», — пообещал публично Смирнов.