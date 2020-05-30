Главврач алтайского Центра охраны материнства и детства заявил, что никого увольнять не будет

Медики переслали это сообщение Смирнова в редакцию Altapress. Приказ о реорганизации отделения подписал министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Константин Смирнов пояснил, что неоднократно беседовал с коллективом отделения и разъяснял суть происходящих реформ. Он сообщил всем врачам, в том числе профессору Осипову, о том, что за ними сохранятся рабочие места.
Уведомления об увольнении с 1 июня или предложении другой работы Смирнов назвал необходимой для реорганизации формальностью.
«Хотелось бы еще раз заверить, все сотрудники отделения травматологии и ортопедии останутся на своих местах», — пообещал публично Смирнов.