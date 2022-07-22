22 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Красноярске из отделения полиции украли почти 500 бутылок с алкоголем

Сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю уличили одного из работников отдела полиции в краже вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Паленая водка.
Паленая водка.
04.мвд.рф

Как выяснили правоохранители в результате служебной проверки, работник отдела полиции № 5 должен был обеспечивать сохранность вещественных доказательств, однако вместо этого похитил 460 бутылок с алкогольной продукцией.

Если вина сотрудника будет доказана, ему грозит увольнение и уголовное наказание.

Материалы, собранные оперативниками, были переданы в следственные органы, где уже организовали следственную проверку по факту потери или кражи партии алкоголя, являющейся вещественным доказательством по другому уголовному делу. Сейчас следователи заняты проведением всех проверочных мероприятий, после которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в России может возникнуть проблема с контрафактным алкоголем.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость