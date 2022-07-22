В Красноярске из отделения полиции украли почти 500 бутылок с алкоголем

Сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю уличили одного из работников отдела полиции в краже вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как выяснили правоохранители в результате служебной проверки, работник отдела полиции № 5 должен был обеспечивать сохранность вещественных доказательств, однако вместо этого похитил 460 бутылок с алкогольной продукцией.

Если вина сотрудника будет доказана, ему грозит увольнение и уголовное наказание.

Материалы, собранные оперативниками, были переданы в следственные органы, где уже организовали следственную проверку по факту потери или кражи партии алкоголя, являющейся вещественным доказательством по другому уголовному делу. Сейчас следователи заняты проведением всех проверочных мероприятий, после которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в России может возникнуть проблема с контрафактным алкоголем.