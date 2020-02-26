В Красноярске нашли пятое тело со следами укусов собак

В Красноярске 25 февраля неподалеку от ТЭЦ-1 нашли мертвым 37-летнего мужчину со следами укусов собак, сообщает « ТВК Красноярск ».

В СК информацию подтвердили, проводится проверка. Местные жители рассказали, что стая бродячих собак живет под трубой, прямо рядом с гаражом погибшего.

«Нападение бродячих псов для этого района не новость. Но до этого никогда собаки не грызли людей до смерти», — сообщает издание.

Это уже пятая смерть в Красноярске с похожими обстоятельствами за начало 2020 года. 15 января нашли тело сторожа с множественными следами укусов собак. 13 февраля нашли женщину на улице Кутузова, а 20 февраля там же нашли мужчину.

22 февраля женщину с объеденными конечностями обнаружили во дворе дома на улице Мичурина. В тот же день стая из десяти собак напала еще на одну женщину, но она смогла спастись.

Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города. Дмитрий Проскурин , izvestiy-kamen.ru

В мэрии Красноярска виновными считают зоозащитников, которые продвинули закон о гуманном отношении к животным. Теперь собак можно только отлавливать, кастрировать или стерилизовать, после чего отпускать на улицу.

Накануне главе красноярского МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгению Петрюку предъявили обвинение в халатности из-за смерти женщины после нападения собак.

В региональном СК «Тайге.инфо» рассказали, что сейчас проводится медицинская экспертиза, есть предварительное заключение и свидетели, которые отгоняли собак.

Мэрия Красноярска, как пишет «Дела.ру», не согласна с задержанием Петрюка и считает, что он не совершал правонарушений.