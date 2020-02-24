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Происшествия

В Сибири стая собак до смерти загрызла женщину

В Красноярске под окнами многоэтажного дома случайный прохожий нашел тело женщины со следами укусов, пишет ТВК. Местные жители неоднократно жаловались на бродячих собак.

Собака.
Собака.
открытые источники (CC0)

Рядом телом обнаружили стаю собак. Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность).

По второму подозреваемыми проходят «неустановленные должностные лица» администрации района.

Местные жители говорят, что стаи собак к домам привлекают помойки.

Следователи устанавливают все обстоятельства, допрашивают свидетелей. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее altapress.ru писал, что в Славгороде переполненные мусорные баки обострили проблему с бродячими собаками, которые постоянно группируются вокруг, растаскивают остатки еды, упаковку и пугают жителей.

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