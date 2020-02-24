В Сибири стая собак до смерти загрызла женщину

Рядом телом обнаружили стаю собак. Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность).
По второму подозреваемыми проходят «неустановленные должностные лица» администрации района.
Местные жители говорят, что стаи собак к домам привлекают помойки.
Следователи устанавливают все обстоятельства, допрашивают свидетелей. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее altapress.ru писал, что в Славгороде переполненные мусорные баки обострили проблему с бродячими собаками, которые постоянно группируются вокруг, растаскивают остатки еды, упаковку и пугают жителей.