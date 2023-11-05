5 ноября
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Происшествия

В Красноярском крае трехлетний малыш умер после того как съел котлету

Родители приготовили две котлеты из остатков домашнего говяжьего фарша. Одну дали младшему сыну, но он после того как поел, стал жаловаться на боли в животе.

Ребенок, страх, избиение
Ребенок, страх, избиение
СС0

Как сообщает SHOT, после того как ребенка вырвало, родители понесли его в сельский ФАП. Но мальчику лучше не становилось и местный фельдшер вызвала вертолет для перевозки в районную больницу.

К сожалению, вертолет не успел. У ребенка посинели губы и он перестал дышать, причину врачи не выяснили даже после вскрытия. Продукты из которых семья готовила колбасу и котлеты отправили на экспертизу.

Мать погибшего малыша и сама не знает в чем может быть дело, ребенок был в хорошем состоянии, спокойно играл с другими детьми.

Помимо ребенка, пострадал котенок, который тоже решил полакомиться котлетой во время отъезда семьи.

Семья числится как благополучная, ни на каких учетах не состоит. По делу смерти ребенка завели уголовное дело, по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее барнаульские полицейские разогнали пробку, чтобы доставить женщину в роддом.

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