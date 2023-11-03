Барнаульские полицейские разогнали пробку, чтобы доставить женщину в роддом

Включив световые и звуковые сигналы, инспекторы сопроводили автомобиль в перинатальный центр.
Благодаря помощи правоохранителей женщина вовремя попала к врачам.
Мужчина переживал, что не успеет привезти жену в роддом, и обратился к сотрудникам ДПС, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Включив световые и звуковые сигналы, инспекторы сопроводили автомобиль в перинатальный центр.
Благодаря помощи правоохранителей женщина вовремя попала к врачам.
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