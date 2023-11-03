5 ноября
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Жизнь

Барнаульские полицейские разогнали пробку, чтобы доставить женщину в роддом

Мужчина переживал, что не успеет привезти жену в роддом, и обратился к сотрудникам ДПС, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Включив световые и звуковые сигналы, инспекторы сопроводили автомобиль в перинатальный центр.

Благодаря помощи правоохранителей женщина вовремя попала к врачам.

Ранее первая в 2023 году тройня родилась в Алтайском крае.

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