Предновогоднее чудо. Первая в 2023 году тройня родилась в Алтайском крае

Под конец года в Алтайском крае происходят чудеса. Первая в 2023 году тройня родилась в перинатальном центре «Дар». Наталья Попова, мама трех красавиц, поделилась очаровательной историей рождения малышек.

Наталья родом из Алейска. Уже долгое время у нее была лишь одна единственная мечта — стать мамой. Однако судьба не спешила дарить ей детей. Семь лет прошли в безуспешных попытках, не помогли даже две процедуры ЭКО. Но сдаваться Наталья не собиралась.

«Нам посоветовали репродуктолога в ДАРе, замечательного специалиста, Екатерину Ударцеву, благодаря которой наша мечта, наконец, сбылась – долгожданная беременность наступила!" - рассказывает женщина.

Наталье подсадили сразу две яйцеклетки, поэтому будущие родители готовились к двум малышам. Однако на приеме врач вдруг сообщил: у родителей будет не двойня…А сразу тройня! И все девочки. Оказалось, что одна яйцеклетка разделились на две.

"Восторг, счастье, слезы, радость – в тот момент я испытала целую бурю эмоций", - делится эмоциями Наталья.

Тройняшки Александра, Екатерина и Ксения Минздрав Алтайского края

Однако такая счастливая беременность сопровождалась различными рисками. В том числе, дети могли родиться недоношенными. Но Наталья, на удивление, была абсолютно спокойна. Она была уверена, что все будет хорошо.

«Я наслаждалась каждой минутой беременности! Моменты шевеления моих крошек всегда были, как праздник для меня», - рассказывает женщина.

Беременность протекала без осложнений до 20-й недели. Затем у Натали образовалась гематома, и ее положили на месяц в отделение патологии беременности на сохранение. А на 25-й неделе женщину госпитализировали уже до самих родов.

В декабре Наталья вдруг проснулась с необъяснимым волнением и трепетом. Что-то ей подсказывало: сегодня она станет мамой. Женщина пошла на КТГ.

На аппарате неожиданно выяснилось, что у одной из девочек не получается прослушать сердцебиение. Врачи срочно сделали УЗИ, после чего тут же повезли Наталью в операционную.

Тройняшки Александра, Екатерина и Ксения Минздрав Алтайского края

"Я была абсолютно спокойна. У меня не было сомнений ни в одном специалисте, который находился рядом", - вспоминает женщина.

Операция прошла успешно, и крошки появились на свет с разницей всего в одну минуту. Девочек назвали Александрой, Екатериной и Ксенией. Саша родилась весом 1,2 г, Катя – 1050 г, Ксюша – 850 г. Два новорожденных находились в одном плодном яйце, третий – в другом. Началась борьба за жизнь малюток.

"Я со своей стороны всегда была рядом, помогала своей любовью, заботой и уверенностью в том, что все будет хорошо", - рассказывает Наталья.

Через два месяца после рождения маму с детьми выписали домой. Недавно девочкам исполнилось 10 месяцев. Они уже стоят у опоры и пытаются делать первые шаги. А старшая Катя уже сама держит ложку.

"Я сейчас испытываю такое счастье, о котором даже мечтать не могла! Огромная благодарность и низкий поклон всем специалистам перинатального центра ДАР, причастным к нашему тройному чуду! Вы – настоящие волшебники!» - говорит Наталья.

Цифры: Всего в 2023 году в перинатальном центре «Дар» родилось около 4,5 тыс. малышек. В 99 случаях на свет появились двойняшки. 573 ребенка родились раньше срока.

Ранее altapress.ru рассказывал удивительную историю многодетной мамы Алены Коваленко, у которой тоже родились тройняшки. История этого рождения очень непростая. Судьба подарила Алене девочек без процедур ЭКО.

На сроке 26 недель будущую маму положили на госпитализацию в ДАР – были сильные отеки. Девочки давили на все органы, почки почти отказывали.