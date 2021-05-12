В Крыму задержали мужчину, угрожавшего взорвать лицей

Житель Крыма решил проверить работу спецслужб, разместив в соцсетях сообщение с угрозой взрыва в школе, сообщает ТАСС .

Злоумышленника задержали.

По словам источника агентства, мужчина «разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей».

Спецслужбы отреагировали.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе, пишет bfm.ru.

Накануне в Казани произошла трагедия в местной гимназии.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175.

На тот момент в школе находились 714 учеников и около 70 сотрудников, включая 52 педагогов.

Несколько детей, спасаясь, выпрыгнули из окна школы. По официальным данным, погибли 9 человек: семеро детей и две учительницы — 26 и 55 лет, пострадали 20 человек. СМИ сообщали об 11 погибших.