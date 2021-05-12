12 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Крыму задержали мужчину, угрожавшего взорвать лицей

Житель Крыма решил проверить работу спецслужб, разместив в соцсетях сообщение с угрозой взрыва в школе, сообщает ТАСС.

Социальные сети.
Социальные сети.
unsplash.com.

Злоумышленника задержали.

По словам источника агентства, мужчина «разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей».

Спецслужбы отреагировали.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе, пишет bfm.ru.

Накануне в Казани произошла трагедия в местной гимназии.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175.

На тот момент в школе находились 714 учеников и около 70 сотрудников, включая 52 педагогов.

Несколько детей, спасаясь, выпрыгнули из окна школы. По официальным данным, погибли 9 человек: семеро детей и две учительницы — 26 и 55 лет, пострадали 20 человек. СМИ сообщали об 11 погибших.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость