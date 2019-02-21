Кузбасский рэпер избил и ограбил своих фанатов

Два уголовных дела возбудили в Новокузнецке Кемеровской области в отношении рэпера, от действий которого пострадали двое его поклонников.

В полицию за помощью обратились жители Новокузнецка и Мысков: на них напал артист и забрал телефоны и 2 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что накануне потерпевшие приехали в ночной клуб на выступление местного рэпера, пишет «Интерфакс». После концерта поклонники решили лично пообщаться с артистом, но музыканта это почему-то разозлило. Он несколько раз ударил, а затем ограбил собственных фанатов.

Зная лишь сценический псевдоним исполнителя песен, сотрудники угрозыска опросили поклонников новокузнецкого рэпа и задержали 19-летнего артиста.

«В ходе проведенного обыска изъяты мобильники потерпевших. Также стражи порядка выяснили, что похищенные деньги злоумышленник успел потратить на покупку алкоголя. Задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что ограбил поклонников в наказание за назойливость», — подчеркивается в пресс-релизе областного главка МВД.

В отношении рэпера возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).