В Кузбассе мужчина кинулся ножом на брата из-за не выключенной плиты

У потерпевшего зафиксированы колотые раны лица и шеи. Он сумел отбиться от брата и укрыться у соседей, которые вызвали полицию и скорую.
Подозреваемый в покушении пояснил силовикам, что хотел убить старшего брата, потому что устал от его постоянных придирок и нравоучений в грубой форме. Последней каплей стал скандал из-за не выключенной электрической плиты. Обиду мужчина не стерпел и схватился за нож.
Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ранее он уже был судим. Следствие установило, что ссоры между братьями вспыхивали постоянно.