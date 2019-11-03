Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Кузбассе мужчина кинулся ножом на брата из-за не выключенной плиты

В Новокузнецком районе Кемеровской области мужчина бросился с ножом на родного брата, с которым проживал в одной квартире. Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщает портал city-n.ru.

Нож.
Нож.
СС0

У потерпевшего зафиксированы колотые раны лица и шеи. Он сумел отбиться от брата и укрыться у соседей, которые вызвали полицию и скорую.

Подозреваемый в покушении пояснил силовикам, что хотел убить старшего брата, потому что устал от его постоянных придирок и нравоучений в грубой форме. Последней каплей стал скандал из-за не выключенной электрической плиты. Обиду мужчина не стерпел и схватился за нож.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ранее он уже был судим. Следствие установило, что ссоры между братьями вспыхивали постоянно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость