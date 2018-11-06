В Кузбассе в страшном пожаре погибли трое взрослых и пятеро детей

Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Юрге Кемеровской области. Среди них пятеро детей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Еще двое госпитализированы.

Как пишет издание, сигнал о происшествии поступил в 00:20 по мск, через 59 минут пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 19 человек и пять единиц техники. Сначала поступила информация о семи погибших, в том числе пятерых детях, и двух госпитализированных. Позже стало известно, что количество жертв увеличилось до восьми человек. Официально не уточняется, сколько среди них детей, .

Причины происшествия устанавливаются. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — приводит РИА «Новости» слова представителя СК РФ.