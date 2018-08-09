Дело «Зимней вишни»: пожарный пытался покончить с собой в СИЗО

Обвиняемый в халатности при ликвидации возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» (Кемерово) Андрей Бурсин пытался покончить с собой.

В СИЗО у него случился нервный срыв, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах. Пожарного госпитализировали.

Его супруга Татьяна Бурсина добавила, что не знает, в каком состоянии сейчас находится муж и что с ним случилось. Она считает, что следствие оказывает давление на Бурсина. По словам Татьяны, во время заседания апелляционного суда 1 августа, где оспаривали арест пожарного, судья дала ей разрешение на свидание с мужем в СИЗО.

«Судья разрешила мне, матери и старшему ребенку свидание. Я пришла в изолятор, мне сказали, что нет каких-то документов и не пустили. С тех пор шесть дней прошло. И дважды я пыталась попасть (на свидание)», — рассказала жена обвиняемого.

По ее словам, следователь СКР, который расследует уголовное дело в отношении ее супруга, не разрешает свидания.

«В свидании вам отказываю, потому что там нет условий. Можете потом написать на нас жалобу», — процитировала Бурсина слова сотрудника СК, добавив, что он избегает с ней встреч.

Ранее сообщалось, что бывший глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить улики по делу «Зимней вишни».

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Андрей Бурсин стал 11-м фигурантом дела о пожаре в кемеровском торговом центре 25 марта, где погибли 60 человек.

По версии следствия, он первым прибыл на место ЧП, но не организовал надлежащим образом управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, а также проведение разведки. Сам Бурсин рассказывал, что пожарные сразу поднялись на четвертый этаж, где уже было очень сильное задымление, ориентироваться было практически невозможно, на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно.

По его словам, работа осложнялась сложной планировкой и огромными размерами торгового центра. Свою вину Бурсин не признает, пишет bfm.ru.

На сайте Change.org размещена петиция в поддержку Бурсина, ее подписали более 80,7 тыс. человек.