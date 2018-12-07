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Происшествия
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В Кузбассе в 40-градусные морозы замерзли насмерть два человека

Два человека погибли за прошедшие сутки в результате сильнейших морозов в Кузбассе, сообщает департамент охраны здоровья населения. Они скончались до приезда врачей.

Зима. Мороз. Лес.
Зима. Мороз. Лес.
СС0

Зарегистрировано 22 обращения по поводу холодовых травм. В трех случаях обморожения получены в состоянии алкогольного опьянения пострадавших.

Больше всего обращений зарегистрировано в Кемерове — 5, по 2 обращения зарегистрировано в Юрге, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске, в Анжеро-Судженске, по одному обращению — Краснобродском, Таштаголе, Киселевске, Гурьевске и Крапивинском районе.

Госпитализированы 13 человек. Данные предоставлены региональным центром медицины катастроф.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, смертельных случаев из-за обморожений в регионе не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что морозы, которые «накрыли» отдельные районы Алтайского края до 8 декабря, можно считать аномальными. В некоторых местах ночью столбик термометра опускался до -39 градусов. 7 декабря ночью в отдельных районах региона фиксировали минус 30.

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