В Кузбассе в лицо строителю отлетел кусок «болгарки», парень лишился глаза

Молодой человек получил множественные переломы руки и лица — у него была перебита переносица и челюсть. Кроме того, он лишился левого глаза.
По словам сестры, врачи по кусочкам собрали лицо пострадавшего, пишет ngs42.ru.
Парню предстоит пройти долгую реабилитацию и установку импланта глаза.
«Сложность в том, что нет возможности проконсультироваться по дальнейшему восстановлению и узнать, кто может взяться сделать имплант. Заведующая офтальмологии посоветовала ехать в Барнаул или Москву, так как случай сложный. В кемеровской больнице ему только закапывают глаза и делают перевязки», — пояснила сестра пострадавшего.
Молодой человек работал на стройке всего один месяц. Устройство у него было неофициальным.
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