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Происшествия

В Кузбассе в лицо строителю отлетел кусок «болгарки», парень лишился глаза

22 июля на территории строящейся гостиницы в поселке Шерегеш произошел несчастный случай. Двадцатилетнему строителю отлетела в лицо часть шлифовальной машинки от «болгарки» — она буквально искромсала голову.

Пострадавший в Кузбассе строитель
Пострадавший в Кузбассе строитель
Инцидент Барнаул

Молодой человек получил множественные переломы руки и лица — у него была перебита переносица и челюсть. Кроме того, он лишился левого глаза.

По словам сестры, врачи по кусочкам собрали лицо пострадавшего, пишет ngs42.ru.

Парню предстоит пройти долгую реабилитацию и установку импланта глаза.

«Сложность в том, что нет возможности проконсультироваться по дальнейшему восстановлению и узнать, кто может взяться сделать имплант. Заведующая офтальмологии посоветовала ехать в Барнаул или Москву, так как случай сложный. В кемеровской больнице ему только закапывают глаза и делают перевязки», — пояснила сестра пострадавшего.

Молодой человек работал на стройке всего один месяц. Устройство у него было неофициальным.

Ранее в Кузбассе мужчина случайно убил жену стаканом после неудачной шутки.

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