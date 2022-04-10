10 апреля
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Происшествия

В Кузбассе знакомство двух пенсионеров закончилось смертью одного из них

В Новокузнецке 71-летний пенсионер убил 66-летнего знакомого. Происшествие случилось в день совместного знакомства.

Бедность. Пенсионер.
Бедность. Пенсионер.
CC0

В октябре 2021 года вдвое мужчин познакомились на улице. Обвиняемый пригласил к себе в гости пенсионера для распития алкоголя.

«Во время употребления горячительных напитков между ними произошел словесный конфликт, во время которого гость ударил 71-летнего хозяина квартиры рукой по лицу. В ответ тот ударил обидчика ножом в живот. После чего злоумышленник испугался и попросил соседа вызвать скорую помощь», — рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Раненого мужчину спасти не удалось — он умер через несколько недель в больнице, сообщает «Сибдепо».

Подозреваемого задержали, свою вину он признал. Дело передано в суд.

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