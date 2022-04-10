В Кузбассе знакомство двух пенсионеров закончилось смертью одного из них

В октябре 2021 года вдвое мужчин познакомились на улице. Обвиняемый пригласил к себе в гости пенсионера для распития алкоголя.
«Во время употребления горячительных напитков между ними произошел словесный конфликт, во время которого гость ударил 71-летнего хозяина квартиры рукой по лицу. В ответ тот ударил обидчика ножом в живот. После чего злоумышленник испугался и попросил соседа вызвать скорую помощь», — рассказали в СУ СК по Кемеровской области.
Раненого мужчину спасти не удалось — он умер через несколько недель в больнице, сообщает «Сибдепо».
Подозреваемого задержали, свою вину он признал. Дело передано в суд.