9 июня
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Происшествия

В Лондоне умер бизнесмен и бывший зять Березовского

Бизнесмен Георгий Шуппе умер на 53-м году жизни в Лондоне.

Лондон. Небоскребы.
Лондон. Небоскребы.
СС0

По словам бывшего коммерческого директора «Коммерсанта» Валерии Любимовой, предприниматель скончался от сердечного приступа, пишет РБК.

В течение 15 лет Шуппе был женат на дочери Бориса Березовского — Екатерине. У них родились четверо детей.

В России против Шуппе возбуждено уголовное дело, его обвиняли в организации убийства предпринимателя Александра Минеева, напоминает bfm.ru.

Минеев был убит январе 2014 года в подмосковном Королеве. По версии следствия, убийство было организовано Шуппе и Некричем для захвата бывших торговых площадей магазинов "Партия" стоимостью около $1 млрд.

Ранее в ходе расследования дела были арестованы трое посредников мошеннической схемы захвата имущества Минеева, предполагаемый киллер Омар Сулейманов и двое обвиняемых в организации убийства находятся в розыске/

Бизнесмена объявили в розыск и заочно арестовали. Шуппе все обвинения отрицал и заявлял, что не был знаком с погибшим.

Ранее задержали участника убийства бывшего депутата Госдумы.

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