В Лондоне умер бизнесмен и бывший зять Березовского

По словам бывшего коммерческого директора «Коммерсанта» Валерии Любимовой, предприниматель скончался от сердечного приступа, пишет РБК.
В течение 15 лет Шуппе был женат на дочери Бориса Березовского — Екатерине. У них родились четверо детей.
В России против Шуппе возбуждено уголовное дело, его обвиняли в организации убийства предпринимателя Александра Минеева, напоминает bfm.ru.
Минеев был убит январе 2014 года в подмосковном Королеве. По версии следствия, убийство было организовано Шуппе и Некричем для захвата бывших торговых площадей магазинов "Партия" стоимостью около $1 млрд.
Ранее в ходе расследования дела были арестованы трое посредников мошеннической схемы захвата имущества Минеева, предполагаемый киллер Омар Сулейманов и двое обвиняемых в организации убийства находятся в розыске/
Бизнесмена объявили в розыск и заочно арестовали. Шуппе все обвинения отрицал и заявлял, что не был знаком с погибшим.
Ранее задержали участника убийства бывшего депутата Госдумы.