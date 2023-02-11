11 февраля
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Происшествия

Задержали участника убийства бывшего депутата Госдумы

Задержали подозреваемого по делу о похищении экс-депутата Госдумы Марка Горячева, сообщает ТАСС.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Это случилось в Санкт-Петербурге. Громкое преступление произошло в 1997 году.

Депутата и бизнесмена похитили в Санкт-Петербурге, потом вывезли в область и убили, а тело утопили в Финском заливе.

<По некоторым данным, у Марка Горячева были проблемы с возвращением кредитов.>

Причастного к преступлениям организатора группы задержали в декабре 2021 года. Это криминальный авторитет Санкт-Петербурга 1990-х годов Владимир Кулибаба.

Одного из его сообщников объявили в международный розыск за ряд убийств. Это пенсионер МВД Дмитрий Скворцов, который сейчас скрывается за границей.

Еще двое числятся пропавшими без вести.

В МВД не назвали имя задержанного фигуранта. Но известно, что при совершении преступления он был водителем машины.

Ранее убийце экс-депутата вынесли приговор в Новосибирске. Свою вину подсудимый признал.

Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 1,2 миллиона рублей компенсации в качестве компенсации морального ущерба матери погибшего.

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