Задержали участника убийства бывшего депутата Госдумы

Это случилось в Санкт-Петербурге. Громкое преступление произошло в 1997 году.
Депутата и бизнесмена похитили в Санкт-Петербурге, потом вывезли в область и убили, а тело утопили в Финском заливе.
<По некоторым данным, у Марка Горячева были проблемы с возвращением кредитов.>
Причастного к преступлениям организатора группы задержали в декабре 2021 года. Это криминальный авторитет Санкт-Петербурга 1990-х годов Владимир Кулибаба.
Одного из его сообщников объявили в международный розыск за ряд убийств. Это пенсионер МВД Дмитрий Скворцов, который сейчас скрывается за границей.
Еще двое числятся пропавшими без вести.
В МВД не назвали имя задержанного фигуранта. Но известно, что при совершении преступления он был водителем машины.
Ранее убийце экс-депутата вынесли приговор в Новосибирске. Свою вину подсудимый признал.
Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 1,2 миллиона рублей компенсации в качестве компенсации морального ущерба матери погибшего.