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В Мадриде годовалая девочка умерла в машине из-за забывчивости отца

В Мадриде мужчина забыл свою годовалую дочку в автомобиле, она провела в нем весь день и скончалась. Отец вез дочь в детский сад, но по забывчивости оставил ее в машине, сообщили «РИА Новости».

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Открытые источники(СС0)

Инцидент произошел 3 октября. Мать девочки вечером пошла забирать ее из детского сада, но ребенка там не оказалось. Она позвонила мужу, выяснилось, что дочь осталась в автомобиле.

Сотрудники скорой помощи 45 минут пытались вернуть девочку к жизни, но не смогли. Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.

Это далеко не первый случай гибели ребенка в автомобиле из-за забывчивости родителя. Так же в 2008 году в США погиб мальчик Чейс Харрисон, усыновленный из России. На родине его звали Дима Яковлев. История получила международный резонанс. В 2012 году Госдума приняла «закон Димы Яковлева», где запретила гражданам США усыновлять детей из России.

В 2009 году лауреат Пулитцеровоской премии, журналист Джин Вайнгартен написал материал для Washington Post о таких случаях. Он выяснил, что их происходит много, и никто не застрахован от подобной трагедии.

Такое случается, когда мозг человека измотан недосыпом, перегружен задачами, стрессом и переходит в режим «автопилота» — это один из механизмов в работе психики. Человеку кажется, что он выполнил все пункты из списка дел, хотя в реальности это не так.

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