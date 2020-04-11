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Происшествия

В Магнитогорске 99-летнему ветерану ко Дню Победы подарили просроченные консервы

Власти Магнитогорска подарили 99-летней труженице тыла к 75-летию Победы сухой паек, который оказался просроченным, рассказали изданию «Подъем» родственники женщины.

Консервы.
Консервы.
СС0

В подарке было три продукта: салат из морской капусты (произведен в начале 2018 года), белая фасоль (в 2016-м) и чай (в 2014-м). Также ветерану вручили поздравление от депутата заксобрания Челябинской области и юбилейную медаль, которую женщина не смогла получить на официальном приеме у главы города.

«Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые отвечают за качество этого подарка», − сообщила родственница 99-летней труженицы тыла.

В администрации города сообщили, что продукты в подарочный набор добавил региональный депутат, который поздравлял женщину, пишет polit.ru.

«Мы сейчас разбираемся с этой ситуацией. По информации, которая к нам поступает, депутаты, которые вручали медаль, по личной инициативе к обычному подарку, там у нас плед, прибавили свои продукты: чай и прочее. Они сейчас там на месте. Сейчас разберутся, извинятся. Извинимся в любом случае, это даже не обсуждается», − сообщили в мэрии.

Ранее в Приамурье заместитель главы Благовещенска после прилета из Таиланда встретился с ветеранами несмотря на ввод обязательной самоизоляции для прибывших из стран с большим числом больных коронавирусом. В его Instagram появились фото с ветераном войны, которому он вручал подарки. Позже снимки удалили, но скриншоты остались.

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