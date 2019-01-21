В Магнитогорске рухнула стена многострадального дома, где ранее взорвался газ

20 января в Магнитогорске была обрушена стена седьмого подъезда многоквартирного дома, который пострадал от взрыва газа 31 декабря прошлого года. По словам Юрия Овчарова, руководителя организации, занимающейся демонтажем, к этой мере прибегли намеренно, пишет РИА Новости.

За несколько часов до этого обрушения Овчаров уверял, что до понедельника конструкция должна устоять, передает местное интернет-издание Verstov.info.

Падение стены удалось снять на видео:

Во время контролируемого обрушения «технические колебания были в 4,5 раза ниже допустимых, разлета осколков не было». ОБ этом рассказал Юрий Овчаров.

Соседний, шестой подъезд не получил никаких повреждений. Жителей примыкающих к месту взрыва подъездов временно расселили до завершения демонтажных работ. Они могут остаться в пункте временного проживания, либо снять квартиру. Три месяца власти будут компенсировать затраты в размере 15 тысяч рублей ежемесячно.

На прошлой неделе запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. До сих пор не названа официальная причина взрыва и обрушения подъезда 10-этажного дома 31 декабря 2018 года. Во время этой аварии погибли 39 человек.