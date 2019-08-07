В Магнитогорске взорвали автомобиль

Водителя увезли на «скорой». По последним данным, состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.
Предположительно, в автомобиле могло находиться взрывное устройство.
Преступление связывают с конфликтом пострадавшего мужчины с выходцами из Средней Азии (все они являются торговцами), пишет znak.com.
По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье 30 статье 105 УК РФ «Покушение на убийство».
На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства происшествия. Перекрыты въезды в квартал, где произошел взрыв.