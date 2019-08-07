Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Магнитогорске взорвали автомобиль

В Магнитогорске прогремел взрыв. По предварительным данным, владелец автомобиля, стоявшего во дворе одного из домов, подошел к машине, открыл дверь. После чего автомобиль взорвался, сообщает Верстов.инфо.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Водителя увезли на «скорой». По последним данным, состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Предположительно, в автомобиле могло находиться взрывное устройство.

Преступление связывают с конфликтом пострадавшего мужчины с выходцами из Средней Азии (все они являются торговцами), пишет znak.com.

По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье 30 статье 105 УК РФ «Покушение на убийство».

На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства происшествия. Перекрыты въезды в квартал, где произошел взрыв.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость