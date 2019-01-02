В Магнитогорске загорелась маршрутка, три человека погибли

«Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорске произошло загорание автомобиля „Газель“, в котором находились три человека (все взрослые). Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона», — говорится в сообщении Telegram-канала.
На месте происшествия работают сотрудники ФСБ и оперативно-следственная группа.
Ранее в Следственном комитете заявили, что следов взрывчатки в разобранных частях завала обрушившегося жилого дома в Магнитогорске нет. Такое сообщение СК сделал «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ».
Издание tjournal.ru уточняет, что ранее Znak.com со ссылкой на источники сообщил, что взрыв в доме в Магнитогорске — это теракт. Однако эта информация официально не подтверждена. Сайт Znak.com оказался недоступен после публикации новости.
31 декабря рано утром в Магнитогорске обрушилась секция жилого многоквартирного дома 164 на проспекте Карла Маркса. По предварительной информации, обрушение перекрытий произошло из-за взрыва бытового газа.