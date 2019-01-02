В Магнитогорске загорелась маршрутка, три человека погибли

«Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорске произошло загорание автомобиля „Газель“, в котором находились три человека (все взрослые). Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона», — говорится в сообщении Telegram-канала.