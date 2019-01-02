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Происшествия
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В Магнитогорске загорелась маршрутка, три человека погибли

В Магнитогорске три человека погибли при загорании автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал челябинского губернатора. В сообщении говорится, что в автомобиле были газовые баллоны.

Огонь.
Огонь.
СС0

«Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорске произошло загорание автомобиля „Газель“, в котором находились три человека (все взрослые). Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона», — говорится в сообщении Telegram-канала.

На месте происшествия работают сотрудники ФСБ и оперативно-следственная группа.

Ранее в Следственном комитете заявили, что следов взрывчатки в разобранных частях завала обрушившегося жилого дома в Магнитогорске нет. Такое сообщение СК сделал «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ».

Издание tjournal.ru уточняет, что ранее Znak.com со ссылкой на источники сообщил, что взрыв в доме в Магнитогорске — это теракт. Однако эта информация официально не подтверждена. Сайт Znak.com оказался недоступен после публикации новости.

31 декабря рано утром в Магнитогорске обрушилась секция жилого многоквартирного дома 164 на проспекте Карла Маркса. По предварительной информации, обрушение перекрытий произошло из-за взрыва бытового газа.

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