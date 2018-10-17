Умер пациент, над которым медперсонал издевался в магнитогорской психбольнице

Источник агентства рассказал, что мужчина умер дома, спустя какое-то время после выписки.
Что известно о ситуации
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой двое сотрудников психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске кидают тапки в одного из престарелых пациентов и пинают его.
Следователи завели уголовное дело о халатности после опубликованного в интернете видео с издевательствами над пожилым пациентом психоневрологической больницы № 5 города Магнитогорск Челябинской области, пишет РИА Новости.
Главного врача этой больницы уволили после инцидента. Представители Минздрава провели выездную проверку в учреждении.