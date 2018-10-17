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Умер пациент, над которым медперсонал издевался в магнитогорской психбольнице

Пожилой пациент психоневрологической больницы № 5 Магнитогорска, над которым издевались сотрудники лечебного учреждения, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.

Пожилой человек.
Пожилой человек.
СС0

Источник агентства рассказал, что мужчина умер дома, спустя какое-то время после выписки.

Что известно о ситуации

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой двое сотрудников психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске кидают тапки в одного из престарелых пациентов и пинают его.

Следователи завели уголовное дело о халатности после опубликованного в интернете видео с издевательствами над пожилым пациентом психоневрологической больницы № 5 города Магнитогорск Челябинской области, пишет РИА Новости.

Главного врача этой больницы уволили после инцидента. Представители Минздрава провели выездную проверку в учреждении.

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