9 февраля
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Происшествия

В МЧС напомнили, как правильно обращаться с газом в быту

ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили правила безопасности при пользовании газом в быту.

Горение природного газа.
Горение природного газа.
Фото: freepik.com, автор rawpixel.com.

В первую очередь, не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. При обнаружении нарушений необходимо обратиться в газовую службу.

Запрещено:

  • использовать газовые плиты для обогрева помещений,
  • позволять детям пользоваться газовыми приборами,
  • пытаться самостоятельно починить неисправное оборудование,
  • оставлять газовые приборы без присмотра.

Если вы обнаружили запах газа, то немедленно вызывайте аварийную службу по телефону «104».

«Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования газом поможет избежать происшествий. Будьте осторожны!» — заявили в ведомстве.

Ранее 9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично. Погибло семь человек, в том числе двухлетний ребенок.

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