В МЧС напомнили, как правильно обращаться с газом в быту

В первую очередь, не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. При обнаружении нарушений необходимо обратиться в газовую службу.
Запрещено:
- использовать газовые плиты для обогрева помещений,
- позволять детям пользоваться газовыми приборами,
- пытаться самостоятельно починить неисправное оборудование,
- оставлять газовые приборы без присмотра.
Если вы обнаружили запах газа, то немедленно вызывайте аварийную службу по телефону «104».
«Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования газом поможет избежать происшествий. Будьте осторожны!» — заявили в ведомстве.
Ранее 9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично. Погибло семь человек, в том числе двухлетний ребенок.