В МЧС напомнили, как правильно обращаться с газом в быту

ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили правила безопасности при пользовании газом в быту.

В первую очередь, не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. При обнаружении нарушений необходимо обратиться в газовую службу.

Запрещено:

использовать газовые плиты для обогрева помещений,

позволять детям пользоваться газовыми приборами,

пытаться самостоятельно починить неисправное оборудование,

оставлять газовые приборы без присмотра.

Если вы обнаружили запах газа, то немедленно вызывайте аварийную службу по телефону «104».

«Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования газом поможет избежать происшествий. Будьте осторожны!» — заявили в ведомстве.

Ранее 9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично. Погибло семь человек, в том числе двухлетний ребенок.