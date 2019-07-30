В МЧС прокомментировали слова красноярского губернатора о том, что тушить пожары «вредно»

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян ответил губернатору Красноярского края Александру Уссу, заявившему, что в ряде случаев бороться с лесными пожарами бессмысленно и «даже вредно».

По мнению руководителя министерства, если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров, сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена», — сказал замглавы МЧС.

Нельзя игнорировать то, что сотни населенных пунктов находятся в дыму, говоря об экономической нецелесообразности, уверен первый замглавы МЧС.

Чуприян добавил, что тушение пожара — это всегда убыточное мероприятие.

«Да, есть пожары, которые не обслуживаются людьми, так как они находятся в авиазоне. То есть тушение возможно только с помощью авиации. С помощью авиации можно тушить пожары, но наиболее эффективно, когда она работает совместно с наземной группировкой», — отметил первый замглавы МЧС.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019» заявил, что лесные пожары — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», пишет znak.com.

Пожарами охвачено почти 3 млн гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, их площадь увеличивается.

Дым от лесных пожаров Красноярском крае и Иркутской области достиг Татарстана. В течение двух недель города СФО заполонила дымка. В минувшие выходные — с переменой направления ветра — появилось голубое небо.

Более 600 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести на всей территории Сибири режим чрезвычайной ситуации.

29 июля режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии.