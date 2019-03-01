Спасатели рассказали подробности крупного пожара в Барнауле

1 марта в Барнауле на территории бывшего Барнаульского сажевого завода произошел пожар . Здесь загорелся резервуар с мазутом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В Барнауле горит емкость с горючей жидкостью.

Сообщение о пожаре на улице 9-й заводской проезд поступило диспетчеру в 12:10. На место пожара направили дежурную смену третьей пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных резервуар с мазутом горел открытым огнем. Горячая жидкость находилась в емкости объемом 5 тыс. кубометров, резервуар был неполный.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Огонь тушили специальными стволами высокой мощности, на месте работали два звена газодымозащитной службы.

Локализовать пожар и прекратить распространение огня удалось в 12:40. С огнем боролись 77 человек, использовали 22 единицы техники. Работа по тушению продолжается.