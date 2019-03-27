В мэрии Барнаула объяснили, стоит ли опасаться надвигающейся к многоэтажкам воды

Как уже сообщал altapress.ru, жильцы четырех барнаульских многоэтажных домов опасаются, что дома подбирается к подъездам -она с каждым днем к ним все ближе. В администрации Барнаула пояснили информационному агентству «Банкфакс», что работа по отводу паводковых вод от жилых домов проводится в штатном режиме.