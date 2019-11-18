В мэрии Бийска официально прокомментировали визит силовиков

Силовики забрали технику и документы в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирых домов по адресам Спекова 8, 8/1, 8/2.
«Администрация города продолжает работать в нормальном режиме», — заявили в мэрии.
Глава города Александр Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание с участием членов правительства Алтайского края и ОНФ по теме обращения с твердыми коммунальными отходами, добавили в пресс-службе.
Ранее altapress.ru писал, что визит представителей правоохранительных органов обошелся без задержаний.