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Происшествия

В мэрии Бийска официально прокомментировали визит силовиков

Представители следственного комитета и ФСБ изъяли из администрации Бийска компьютеры. Пресс-центр мэрии опубликовал официальное сообщение.

Визит силовиков в администрацию Бийска.
Визит силовиков в администрацию Бийска.
vk.com/incident_22.

Силовики забрали технику и документы в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирых домов по адресам Спекова 8, 8/1, 8/2.

«Администрация города продолжает работать в нормальном режиме», — заявили в мэрии.

Глава города Александр Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание с участием членов правительства Алтайского края и ОНФ по теме обращения с твердыми коммунальными отходами, добавили в пресс-службе.

Ранее altapress.ru писал, что визит представителей правоохранительных органов обошелся без задержаний.

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