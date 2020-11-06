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6 ноября
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Происшествия

Обнаружили тело пропавшего успешного предпринимателя по версии Forbes

В Черном море нашли тело пропавшего шесть дней назад сооснователя Skillbox Игоря Коропова, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора поискового отряда «Лиза Алерт».

Сочи. Море.
Сочи. Море.
altapress.ru

Тело заметил в воде тренер по вейкборду, когда занимался с группой, по данным Mash. Это произошло в 250 метрах от порта Имеретинский и в 300 метрах от берега.

Спортсмен сразу сообщил об этом правоохранительным органам.

В Следственном комитете сказали, что следов насильственной смерти на теле нет. Поисковые работы продолжались на всей сочинской акватории Черного моря и под водой.

Сооснователь и программный директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи в ночь на 1 ноября, пишет polit.ru. Коропов вышел из отеля Radisson Collection около трех часов ночи и больше не выходил на связь.

Во время поисковой операции на берегу были найдены его вещи — самокат, телефон, рюкзак.

Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Предприниматели». В 2016 году он основал образовательный интернет-проект Skillbox. В 2018 году его оборот достиг 340 млн рублей.

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