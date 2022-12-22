22 декабря
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Происшествия

В миллионной афере с жилищными субсидиями подозревают сибиряков

По подозрению в незаконном получении в Красноярском крае 71 млн рублей жилищных субсидий на 20 жителей региона возбудили уголовные дела, пишет ТАСС со ссылкой на портал «МВД Медиа».

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По информации портала, мужчина и женщина вовлекли в преступную деятельность 20 соучастников и изготавливали на них фиктивные документы для улучшения жилищных условий.

Для принятия решения о получении субсидии, подложные бумаги граждане отправляли в государственное учреждение.

По версии правоохранительных органов, более 71 млн рублей сообщники незаконно получили в период с 2018 по 2022 годы.

Утверждается, что никаких домов не построили, а денежными средствами злоумышленники распорядились в своих целях.

Ранее бывшего сотрудника ЖКХ обвинили в мошенничестве почти на миллион рублей.

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