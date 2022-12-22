В миллионной афере с жилищными субсидиями подозревают сибиряков

По подозрению в незаконном получении в Красноярском крае 71 млн рублей жилищных субсидий на 20 жителей региона возбудили уголовные дела, пишет ТАСС со ссылкой на портал «МВД Медиа».

По информации портала, мужчина и женщина вовлекли в преступную деятельность 20 соучастников и изготавливали на них фиктивные документы для улучшения жилищных условий.

Для принятия решения о получении субсидии, подложные бумаги граждане отправляли в государственное учреждение.

По версии правоохранительных органов, более 71 млн рублей сообщники незаконно получили в период с 2018 по 2022 годы.

Утверждается, что никаких домов не построили, а денежными средствами злоумышленники распорядились в своих целях.

Ранее бывшего сотрудника ЖКХ обвинили в мошенничестве почти на миллион рублей.