В миллионной афере с жилищными субсидиями подозревают сибиряков

По информации портала, мужчина и женщина вовлекли в преступную деятельность 20 соучастников и изготавливали на них фиктивные документы для улучшения жилищных условий.
Для принятия решения о получении субсидии, подложные бумаги граждане отправляли в государственное учреждение.
По версии правоохранительных органов, более 71 млн рублей сообщники незаконно получили в период с 2018 по 2022 годы.
Утверждается, что никаких домов не построили, а денежными средствами злоумышленники распорядились в своих целях.
Ранее бывшего сотрудника ЖКХ обвинили в мошенничестве почти на миллион рублей.
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