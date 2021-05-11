В Минприроды посчитали, когда в России закончатся нефть и газ

Глава Минприроды Александр Козлов считает, что все запасы нефти в России при текущей добыче истощатся через 59 лет, а природного газа — через 103 года. Такие данные эксперт привел в беседе с РБК.

Как пояснил Козлов, есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. «В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь», — отметил глава Минприроды

Министр объяснил, что удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти непросто. По его словам, что иностранные партнеры России не дают возможности применять некоторые технологии.

В то же время разработка технологий создает новые рабочие места, так как россияне в отрасли заняты не только в добыче и переработке, но также и в смежных областях, например, нефтесервисе. «И государство помогает нашим компаниям, беря на себя часть обязательств, например по геологоразведочным работам», — подчеркнул Козлов.

Ранее сообщалось, что доходы от экспорта нефти из России за январь-ноябрь прошлого года рухнули на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 66,391 млрд долларов.