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Происшествия
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В Минздраве рассказали о состоянии младенца, спасенного 1 января в Магнитогорске

Состояние мальчика Вани, найденного под завалами обрушившегося подъезда в Магнитогорске, оценивается как стабильное с некоторыми улучшениями, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Взрыв в жилом доме. Магнитогорск.
Взрыв в жилом доме. Магнитогорск.
vk.com/intsidentmgn.

«Отмечается нормализация лабораторных показателей. Ночь ребенок провел спокойно», — сообщил Минздрав.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние 10-месячного мальчика тяжелое, но стабильное. Его мозг не поврежден, а медикам почти удалось восстановить кровоток обмороженной ноги, отметила она.

Спасатели вытащили 11-месячного ребенка из-под завалов 1 января, его доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Мальчик получил серьезное обморожение конечностей и закрытую черепно-мозговую травму.

Младенец провел сутки под обломками, ему удалось выжить благодаря тому, что он был тепло укутан и находился в кроватке.

По состоянию на 17:00 3 января, число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 38 человек.

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