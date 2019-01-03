В Минздраве рассказали о состоянии младенца, спасенного 1 января в Магнитогорске

Состояние мальчика Вани, найденного под завалами обрушившегося подъезда в Магнитогорске, оценивается как стабильное с некоторыми улучшениями, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«Отмечается нормализация лабораторных показателей. Ночь ребенок провел спокойно», — сообщил Минздрав.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние 10-месячного мальчика тяжелое, но стабильное. Его мозг не поврежден, а медикам почти удалось восстановить кровоток обмороженной ноги, отметила она.

Спасатели вытащили 11-месячного ребенка из-под завалов 1 января, его доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Мальчик получил серьезное обморожение конечностей и закрытую черепно-мозговую травму.

Младенец провел сутки под обломками, ему удалось выжить благодаря тому, что он был тепло укутан и находился в кроватке.

По состоянию на 17:00 3 января, число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 38 человек.