В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Барнауле

У одного из пострадавших травма легкой степени тяжести, у троих травмы средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка.
По данным ГИБДД, водитель 1992 года рождения, управляя автобусом № 35, не справился с управлением и врезался в электроопору. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, 19 декабря всего за медицинской помощью обратились 20 человек. Из них «скорой помощью» доставили 16 человек (из них 2 ребенка). Самостоятельно за помощью обратились 4 человека. С травмами госпитализировали 7 человек. Остальных, в том числе и детей, направили на амбулаторное лечение.