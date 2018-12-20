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Происшествия
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Барнауле

В краевом Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом 19 декабря. Из семи госпитализированных пассажиров троих выписали на амбулаторное лечение, четверо остаются в стационаре.

Автобус в Барнауле врезался в столб.
Автобус в Барнауле врезался в столб.
Barnaul.org

У одного из пострадавших травма легкой степени тяжести, у троих травмы средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка.

По данным ГИБДД, водитель 1992 года рождения, управляя автобусом № 35, не справился с управлением и врезался в электроопору. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 19 декабря всего за медицинской помощью обратились 20 человек. Из них «скорой помощью» доставили 16 человек (из них 2 ребенка). Самостоятельно за помощью обратились 4 человека. С травмами госпитализировали 7 человек. Остальных, в том числе и детей, направили на амбулаторное лечение.

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