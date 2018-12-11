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В Минздраве рассказали о состоянии девочки, упавшей в яму с кипятком в Барнауле

Девочка, которая 10 декабря упала в яму с кипятком в Барнауле, находится в стабильно тяжелом состоянии. Ребенок получает лечение в полном объеме, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

«Девочка получила термический ожог 1, 2 и 3 степени левой нижней конечности общей площадью 20% поверхности тела. Ожоговый шок тяжелой степени», — отметили в ведомстве.

С момента поступления ребенок находится в палате интенсивной терапии на самостоятельном дыхании.

Напомним, 9-летняя девочка пострадала в барнаульском микрорайоне Восточном на ул. Маяковского, 8. Об этом сообщила местная жительница Елена в группе"Инцидент Барнаул".

По словам женщины, ее дочь вместе с одноклассницей шли по улице Маяковского со школы. Напротив здания соцзащиты они увидели пар из-под снега. Одноклассница дочери решила сфотографироваться с паром, но провалилась под снег и начала сильно кричать.

Подруга вытащила девочку, сняла с нее сапоги и начала прикладывать к ногам чистый снег. По словам ребенка, им никто не помог: только одна женщина помогла поднять травмированную девочку и ушла. Одноклассница сама дотащила сверстницу до соцзащиты, где ей вызвали скорую. Интересно, что в этом здании также располагается детская городская больница.

В СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку инцидента.

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