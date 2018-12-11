В Минздраве рассказали о состоянии девочки, упавшей в яму с кипятком в Барнауле

«Девочка получила термический ожог 1, 2 и 3 степени левой нижней конечности общей площадью 20% поверхности тела. Ожоговый шок тяжелой степени», — отметили в ведомстве.
С момента поступления ребенок находится в палате интенсивной терапии на самостоятельном дыхании.
Напомним, 9-летняя девочка пострадала в барнаульском микрорайоне Восточном на ул. Маяковского, 8. Об этом сообщила местная жительница Елена в группе"Инцидент Барнаул".
По словам женщины, ее дочь вместе с одноклассницей шли по улице Маяковского со школы. Напротив здания соцзащиты они увидели пар из-под снега. Одноклассница дочери решила сфотографироваться с паром, но провалилась под снег и начала сильно кричать.
Подруга вытащила девочку, сняла с нее сапоги и начала прикладывать к ногам чистый снег. По словам ребенка, им никто не помог: только одна женщина помогла поднять травмированную девочку и ушла. Одноклассница сама дотащила сверстницу до соцзащиты, где ей вызвали скорую. Интересно, что в этом здании также располагается детская городская больница.
В СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку инцидента.