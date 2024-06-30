30 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

В многострадальном алтайском селе Райгород начали лопаться водонапорные трубы

В алтайское село Райгород неподалеку от границы с Казахстаном пришла новая беда. Жители рассказали altapress.ru о прорыве водонапорной трубы. Случился он еще зимой. До сих пор проблему не устранили.

Село Райгород.
Село Райгород.
Предоставлено altapress.ru

Как рассказывают райгородцы, до главы Славгорода (село относится к славгородскому городскому округу) Людмилы Подгоры им дозвониться не удается.

Люди жалуются, что администрация Славгорода их игнорирует. Там людям также посоветовали обращаться к главе сел Чумак Наталье. Женщина отвечает за села Покровка, Павловка, Селекционное, Екатериновка, Райгород. Но и до нее «достучаться» получилось не сразу.

Прорыв произошел зимой. Тогда поставили заглушки. Но продержались они не долго. Пришло лето и вода снова вырвалась.

Диспетчеры МУП «Теплосбыт» рассказали райгородцам, что Чумак сообщила им только о срыве крана в одном из домов. А о том, что из-за давления людям невозможно помыться, о прорыве — ни слова.

Тем временем один сорванный кран превратился в два.

На месте прорыва образовалось «болото». Огромная лужа стоит неподалеку от бывшего ФАПа.

Жители села боятся уходить на работу, потому что трубы постоянно срывает, дома заливает горячей водой. По словам райгородцев, им пообещали устранить проблему только в понедельник.

К концу разговора сельчане сообщили altapress.ru, что к ним выслали бригаду. Но какую именно — неизвестно. В прошлый раз на такой же вызов в село приехал электрик. Работники «Теплосбыта» сами говорят, что техники у них для устранения проблемы нет.

Что еще происходит в Райгороде и почему проблемами села занялся прокурор — читайте в этом материале.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость