В многострадальном алтайском селе Райгород начали лопаться водонапорные трубы

В алтайское село Райгород неподалеку от границы с Казахстаном пришла новая беда. Жители рассказали altapress.ru о прорыве водонапорной трубы. Случился он еще зимой. До сих пор проблему не устранили.

Как рассказывают райгородцы, до главы Славгорода (село относится к славгородскому городскому округу) Людмилы Подгоры им дозвониться не удается.

Люди жалуются, что администрация Славгорода их игнорирует. Там людям также посоветовали обращаться к главе сел Чумак Наталье. Женщина отвечает за села Покровка, Павловка, Селекционное, Екатериновка, Райгород. Но и до нее «достучаться» получилось не сразу.

Прорыв произошел зимой. Тогда поставили заглушки. Но продержались они не долго. Пришло лето и вода снова вырвалась.

Диспетчеры МУП «Теплосбыт» рассказали райгородцам, что Чумак сообщила им только о срыве крана в одном из домов. А о том, что из-за давления людям невозможно помыться, о прорыве — ни слова.

Тем временем один сорванный кран превратился в два.

На месте прорыва образовалось «болото». Огромная лужа стоит неподалеку от бывшего ФАПа.

Жители села боятся уходить на работу, потому что трубы постоянно срывает, дома заливает горячей водой. По словам райгородцев, им пообещали устранить проблему только в понедельник.

К концу разговора сельчане сообщили altapress.ru, что к ним выслали бригаду. Но какую именно — неизвестно. В прошлый раз на такой же вызов в село приехал электрик. Работники «Теплосбыта» сами говорят, что техники у них для устранения проблемы нет.

Что еще происходит в Райгороде и почему проблемами села занялся прокурор — читайте в этом материале.

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