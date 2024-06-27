Жители алтайского села Райгород, которые живут без дороги, теперь остались и без воды

В редакцию altapress.ru снова обратились жители алтайского села Райгород. На этот раз к проблемной дороге добавилась вода.

Напомним, дорога из сел Райгород и Екатериновка городского округа Славгород находится в критическом состоянии. Мэр Ярового называет дорогу технологической, то есть по ней не должны ездить автобусы и легковушки. Но в селах нет магазинов, школ и ФАПов.

Единственный путь — через грязь, ямы и огромные лужи. Хорошо, когда жарит солнце, тогда дорога подсыхает и по ней даже можно проехать. Но чаще всего — нельзя.

Новая проблема

Теперь к дороге прибавилась и вода. Точнее, ее отсутствие и загрязненность. За качеством должна следить МУП «Теплосбыт». Но, судя по фотографиям с желтой водой, не справляется.

«После гроз вода отключается. Затем течет грязная, с перебоями. Ни поесть, ни помыться, ни детей искупать. Раньше каждый май приезжал «Водоканал», и брал воду на пробы. При любой грозе, при любом отключении тоже проверяли. Сейчас, когда «власть» поменялась (оказывать услуги стал «Теплосбыт» с ноября 2023 года, — прим. Ред.), этого не делают вообще», — рассказали жители Райгорода.

Вода в Райгороде. Предоставлено altapress.ru

Обращения в «Теплосбыт» не помогают. По словам жительницы, к людям посылают одного человека, который устраняет неисправность. Хватает хорошего напора и чистой воды ненадолго.

Дорожный пинг-понг

Что касается дороги, то власти, кажется, сами в ней запутались.

«Райгород относится к Славгородскому городскому округу и вопрос организации школьного маршрута и в целом транспортного сообщения входит в компетенцию администрации округа. Для города Яровое это технологическая дорога, для проезда до котлована», — ответили в мэрии Ярового жителям села.

А вот что говорят в Славгороде:

«Участок межмуниципальной автомобильной дороги Н-4001 Селекционное-Райгород-Екатириновка от ул. Комарова города Яровое до км 13+800 протяженностью 3,6 км находится в границах населенного пункта города Яровое. В адрес минтранса Алтайского края направлено письмо, чтобы оказать содействие о приведении данного участка в нормативное состояние».

О каком «нормативном состоянии» идет речь, если дорогу называют технологической, непонятно. При этом мэрия Ярового сообщала райгородцам о якобы другом пути, ведущем из села. Как рассказали старожилы, этой дороги нет уже 30 лет.

Реакция прокурора

Славгород периодически посылает в села гуманитарную помощь виде бутылки подсолнечного масла, булки хлеба и маленькой пачки макарон. Семьям с детьми еще передали литр молока.

Однажды детей Райгорода и Екатериновки оставили на дистанте, потому что автобусы не смогли проехать в школы. Хорошего интернета для стабильной учебы в селах нет. Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на обращение граждан.

Но с тех пор ничего не изменилось. Как altapress.ru рассказала жительница Райгорода, в конце весны в село приезжали телевизионщики, снимали дорогу. Но сухую. Сюжет так и не вышел.

Вот как дорога выглядит весной и осенью:

Как живут люди в Райгороде

Жительница Райгорода, которая обратилась в редакцию altapress.ru, переехала в село из Норильска вместе с семьей: у мужа астма, а у ребенка проблемы со здоровьем. Им посоветовали сменить обстановку и подышать соленым воздухом. Так они оказались в этой «хорошей, тихой деревушечке» неподалеку от границы с Казахстаном.

Раньше в селе кипела жизнь: работали ФАП, магазин, библиотека, клуб и животноводческие фермы. Но теперь все это закрыто. По ее словам, жители села чувствуют себя, «как шведы под Полтавой».

По официальным данным, в Райгороде проживает 133 человека. Мужчины работают вахтами и редко бывают дома. В селе остались в основном женщины, старики и дети.

«Мы долго молчим, долго терпим, долго смотрим на это все. На что-то надеемся. К сожалению, нас власти не слышат», — говорит сельчанка.

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