После публикации altapress.ru проведут проверку состояния дороги из села Райгород

Напомним, дорога из сел Райгород и Екатериновка городского округа Славгород, по которой проходит маршрут школьного автобуса, находится в критическом состоянии. Мэр Ярового называет дорогу технологической, то есть по ней не должны ездить автобусы, легковушки.
Прокурор Алтайского края отреагировал на обращение граждан и поручил провести проверку соблюдения прав учащихся на получение образования.
Также будет дана оценка безопасности дорожного движения и соответствия дорожного полотна требованиям.
Результат проверки поставлен на контроль прокуратурой региона.
Также жители Райгорода и Екатериновки рассказали altapress.ru, что из-за отсутствия дороги люди сидят практически без еды.
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