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Происшествия
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В мороз из-за аварии без тепла и горячей воды остались более 200 домов Барнаула

30 января из-за повреждения теплосети жители поселка Южный остались без отопления и горячей воды, сообщила пресс-служба администрации Барнаула.

Устранение коммунальной аварии в Барнауле.
Устранение коммунальной аварии в Барнауле.
Пресс-служба администрации Барнаула.

Повреждение теплосети по адресу Лесной тракт, 75 обнаружили в 3 часа. Из-за этого прекратили подачу отопления от котельной «Ротор».

Под отключение отопления и горячего водоснабжения попали 224 жилых дома, 17 социально-значимых объектов и 29 административных зданий. Об ограничении тепла оповестили школы, больницы и детские сады.

В 4:50 энергетики приступили к земляным работам. Здесь планируют заменить 2 метра трубы. В ликвидации аварии задействовали 18 человек и 8 единиц техники, развернули оперативную группу УГОЧС Барнаула.

На месте работ побывал глава города Сергей Дугин. Он поручил администрации района совместно с управляющими компаниями оповещать население о сложившейся ситуации и ходе аварийно-восстановительных работ. Управляющие компании должны контролировать температурный режим в зданиях, провести ревизию домов с верхней разводкой систем отопления.

Ранее сообщалось, что 30 января из-за повреждения водовода и выхода воды на поверхность перекрыли движение на улице Малахова.

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