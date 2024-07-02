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Происшествия

В московском метро женщина угрожала ножом пассажирке в хиджабе

Женщина в неадекватном состоянии напала с ножом на мусульманку в московском метро, сообщает MSK1.RU

Инцидент произошел 1 июля. Сообщается, что женщина в алкогольном опьянении беспричинно начала мешать пассажирке в хиджабе и в последствии накинулась на нее с ножом. Люди начали снимать произошедшее, но женщина начала угрожать и им. Тогда девушка в хиджабе распылила жидкость из перцового баллончика на нападавшую.

После чего женщина перестала что либо видеть, а девушка, на которую она напала, упала в обморок.

По факту произошедшего инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову атаковали песчаные блохи.

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