В московском метро женщина угрожала ножом пассажирке в хиджабе

Инцидент произошел 1 июля. Сообщается, что женщина в алкогольном опьянении беспричинно начала мешать пассажирке в хиджабе и в последствии накинулась на нее с ножом. Люди начали снимать произошедшее, но женщина начала угрожать и им. Тогда девушка в хиджабе распылила жидкость из перцового баллончика на нападавшую.
После чего женщина перестала что либо видеть, а девушка, на которую она напала, упала в обморок.
По факту произошедшего инцидента проводится проверка.
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