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Жизнь

Ольгу Бузову атаковали песчаные блохи

Ольга Бузова отправилась в Латинскую Америку на съемки нового шоу «Звезды в джунглях».

«Мы расположились на берегу Карибского моря, и эту красоту я вам буду по возможности показывать каждый день», — рассказала Ольга.

При этом она упоминала о тяжелом перелете: три пересадки, более 30 часов в дороге. И все ради Колумбии.

Там-то ее и ждала напасть. Как рассказала телеведущая, побережье, где они остановились, кишит песчаными блохами. У женщины на них оказалась аллергия.

«Меня очень пугает, ибо у меня автоматически срабатывает аллергическая реакция. Я опухаю, у меня волдыри, и укусы проходят долго и болезненно. Потом я покрываюсь синяками. Я не знала об этом в Москве, подстраховалась бы», — пожаловалась Бузова и спросила совета у подписчиков.

Тем временем продюсер «Последнего героя», который снимают на Телецком озере, рассказала altapress.ru о встрече с медведем.

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