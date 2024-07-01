Завершились съемки первого русского сезона реалити-шоу "Последний герой" и уже 29 июня состоялась премьера первой серии на телеканале ТВ-3. Теперь организаторы могут спокойно выдохнуть, а заодно приоткрыть тайну проекта. Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа», рассказала altapress.ru, с чем пришлось столкнуться съемочной группе и самим героям, как их поразила (и испугала) алтайская природа и что делали с участниками, нарушивших правила.

Красота Алтая и гостеприимство местных жителей

— Расскажите, почему в этом году решили проводить съемки шоу в России?

— Удивительно, что у проекта с такой историей не было ни одного русского сезона. Нам хотелось попробовать свои силы и сделать что-то невероятное в нашей стране. У нас огромное количество мест с богатой и невероятно красивой природой, но и климат у нас более суровый — как следствие, выживать сложнее. Мы решили удивить зрителя необычной локацией, новыми испытаниями и неожиданными для участников условиями.

— По какой причине выбор пал на Телецкое озеро Республики Алтай?

— Для «Последнего героя» необходима первозданная природа и места, куда не ступала нога человека. Поэтому мы выбрали Телецкое озеро. Здесь есть все необходимое для съемок – дикая природа, невероятной красоты пейзажи и нужная нам удаленность от населенных пунктов и, соответственно, туристов.

— Правда ли, что съемки "Последнего героя" проходят в заповедной части Телецкого озера?

— Нет, съемки проекта проходят не на территории заповедника – мы снимаем на противоположном берегу. Но это не означает, что ответственность ниже. После работы мы стремимся оставить территорию в первозданном виде. У нас есть люди, которые следят за чистотой на локациях. Даже участники, обживая свои логова, пообещали, что каждый срубленный куст или дерево, которое пошло на строительство, они высадят заново. Наша задача не только снять проект, но и не нарушить гармонии этих мест.

Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман

— А как отнеслись к проекту местные жители: возмущались или, наоборот, были рады?

— Местное население здесь очень отзывчивое и гостеприимное. В основном люди рады и рассказывают друг другу с вдохновением: «Представляешь, у нас тут снимают «Последний герой!» Некоторые волновались, что мы можем нарушить чистоту диких мест, но, как я уже сказала – наша задача оставить после себя каждую локацию в таком же состоянии, в каком она была до нас.

"На переправе коней не меняют"

— На ваш взгляд, чем отличаются съемки в России от работы заграницей?

— В сложившейся ситуации любые выездные съемки дороже в силу логистики. Внутри страны перелеты значительно дешевле. Кроме авиабилетов необходимо перевозить оборудование, получать разрешения на проведение съемок — все это проще делать в России. Поэтому было принято решение снимать "дома", чему мы несказанно рады.

— Погода в этом году на Алтае выдалась особенно суровой. Была ли мысль сменить локацию проекта на более благоприятное место?

— У команды проекта был очень суровый подготовительный период: множество экспедиций до удаленных локаций, ливни и холод, размытые дороги, тонущие в бездорожье "Шишиги" и КамАЗЫ. Было много сомнений, но, когда ты готовишься достаточно долго уже сложно все поменять и начать с нуля. И потом не ясно, будет ли новая локация более благоприятной или наоборот.

Конечно, есть сложности со съемками в дикой природе: это и медведи, и волки, и клещи, и другие насекомые. Но это тайга – нужно быть к этому готовым. Мы искали такое место, где не будет большого количества людей и туристов. На переправе коней не меняют. Мы хотели и снимаем именно на Алтае.

Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман

— Но правила для героев шоу хоть немного смягчили из-за сложных условий?

— Конечно! Мы прежде всего думаем о людях и о безопасности. Мы не хотим рисковать их здоровьем. С учетом погоды мы пересмотрели состав вещь-мешка каждого участника и разрешили каждому взять с собой теплые вещи и высокие ботинки. Но не каждый последовал нашему совету, о чем потом, конечно, сильно пожалел. Когда были длительные ливни, мы выдали всем по спальному мешку (изначально выдавали по три на каждое племя) – температура упала до +5 и было жутко сыро – вещи не высыхали вообще.

Это настоящие испытания

— Как вы выбирали участников для шоу?

— Как и в любом кастинг-процессе были люди, которые хотели и попали на шоу, и те, кто отказался сразу. Обращались и те, кто был готов, но не подошел по параметрам проекта.

Есть несколько условий. Участники должны быть физически подготовлены и обладать крепким здоровьем, как физическим, так и психическим, потому что выживать в условиях тайги сложно. А также героям следует понимать, что это настоящие испытания, а не постановочное шоу, где все живут в отелях и приезжают только на съемки испытаний. В «Последнем герое» игроков высадили на берегу озера, выдали им брезент и небольшое мачете для строительства укрытия — всё! Дальше только выживание.

— Расскажите немного о самих съемках. Насколько нам известно, места для испытаний каждый раз разные. По какому принципу вы выбираете локацию?

— Мы ориентируемся на окружающий пейзаж, особенности рельефа и безопасность участников. На проекте работает большая команда и коллективно решается, где и что снимать. Каскадеры детально прорабатывают все испытания, операторская и режиссерская группы смотрят чтобы это было визуально красиво. Каждая локация должна быть максимально выгодной с точки зрения итоговой картинки.

Важно отметить, что Республика Алтай очень обширна и локации находятся на большом удалении друг от друга. Потому все, что мы успеваем снять за световой день с учетом пути до площадки, мы берем в работу.

Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман

— В алтайском тайге живут дикие звери, в том числе медведи. Как вы защищаете участников от встречи с ними?

— Хоть мы не в заповеднике, но дикие гости есть и на нашей стороне озера. Когда-то давно в одном из европейских зоопарков я увидела открытые вольеры и задала вопрос: «Как это возможно?». Смотритель объяснил мне, что по периметру стоят электро-заборы или электропастухи, по которым проходит небольшое напряжение. Когда мы начали работу над новым сезоном проекта и поняли, что можем столкнуться с проблемой волков и медведей, решили оградить территорию лагерей участников этими приспособлениями. Так дикие животные не могут попасть за заграждение, но при контакте с ним не получают и каких травм – они просто уходят.

Что мне ливень, что мне зной

— Поделитесь, насколько тяжело героям пришлось в этом сезоне? Как они справлялись?

— По-разному. Кто-то строил укрытие, кто-то свыкался с суровым климатом тайги, кто-то самоутверждался как лидер. Нужно понимать, что «Последний герой» — это не только испытание на выносливость, но и колоссальный стресс для психики. Участники находятся в непривычной для них среде, без гаджетов и привычных благ цивилизации. Это не каждый может вынести.

Племя "Медведей" Altapress.ru Племя "Медведей" Altapress.ru Племя "Медведей" Altapress.ru Руки племени "Волков" Altapress.ru

— Пытались ли герои нарушить правила? И было ли за это что-то участникам?

— Конечно! Они же выживают, как могут. Но об этом сразу же узнает редакторская группа и такие контакты пресекаются. Одно из племен просило рыбу у местных рыбаков, но обмена не случилось.

— А как выдержала все испытания съемочная группа?

— Мы снимали под проливным дождем и палящим солнцем. Чего только не было за этот сезон. От дождя технику укрывают специальными навесами. Со всем можно справиться, главное не мороз в -40 градусов. В таких условиях тоже приходилось снимать – тогда замерзла вся гидравлика на кранах и с катастрофической скоростью садились блоки питания у камер. Но, что поделать – это Алтай.

Самое важное - в нашем Telegram-канале