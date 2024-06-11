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Жизнь

Ксения Бородина раскритиковала состояние дорог на Алтае

Известная телеведущая Ксения Бородина, которая сейчас участвует в съемках проекта «Последний герой» в Республике Алтай, выразила недовольство качеством дорог в регионе. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Ксения Бородина на Алтае.
Ксения Бородина на Алтае.
Telegram-канал Ксении Бородиной

В частности, Бородина осталась недовольна состоянием дороги от Горно-Алтайска до Телецкого озера, где проходят съемки шоу. В своем канале она делится подробностями о жизни на Алтае.

Дорога – это отдельная история. Хотелось бы, чтобы подумали о людях, которые тут живут и каждый день ездят на работу. И, конечно, если хотят развивать туризм. Тоже важно, чтобы по 20 км такой дороги не было. Надеюсь, исправят, — отметила телеведущая.

Ранее Бородина уже жаловалась на клещей, комаров, ночные съемки в темном лесу и возможность встретить диких животных, таких как медведь, волк или лиса.

При этом ведущая положительно отозвалась о гостеприимстве местных жителей и неоднократно признавалась в любви к природе этого региона.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина рассказала, чем ее удивил Алтай.

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