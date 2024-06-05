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Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, чем ее удивил Алтай

Известная телеведущая Ксения Бородина принимает участие в съемках шоу «Последний герой», которые проходят на Алтае. В своих соцсетях Бородина поделилась мнением о республике, сообщает «КП Барнаул».

Ксения Бородина на Алтае.
Ксения Бородина на Алтае.
Telegram-канал Ксении Бородиной

На Алтае, у берегов Телецкого озера, проходят съемки популярного шоу «Последний герой», которое завоевало любовь зрителей еще в начале 2000-х. В новом сезоне проекта его ведущей стала известная телеведущая Ксения Бородина.

В конце мая она прибыла на Алтай и сразу погрузилась в местную жизнь. Она даже попробовала подоить корову. Обо всех своих приключениях Ксения рассказывает подписчикам в социальных сетях.

«Я переехала в деревню, поэтому теперь контент будет такой. Никаких модных луков, вечеринок, посиделок с подругами, театров, RR (Rolls-Royce) и геликов. Только село, только хардкор», — написала она.

Действительно, дорога на работу у Ксении проходит теперь по труднопроходимым дорогам Алтая. Она даже сделала фотографию автомобиля УАЗ «Буханка», подписав ее: «Это Алтай, детка, суровый край».

Ксения Бородина попробовала себя в роли доярки. Она подошла к корове и надоила молока, совсем как настоящая работница фермы. Правда, от доярок Ксению отличала дорогая одежда и яркий макияж. Но для коровы не было никакой разницы, кого бить хвостом во время дойки, поэтому несколько раз досталось и Ксении.

Ксения Бородина на Алтае.
Ксения Бородина на Алтае.
Telegram-канал Ксении Бородиной

Поразило телеведущую и обилие насекомых на Алтае:

«Тут на каждом шагу клещи, комары, мошки. Кто тут только не живет. Есть вероятность встретить медведя, волка, лису, короче - русская сказка», — написала в сторис Ксения.

Погода не перестает удивлять съемочную группу проекта: ночные заморозки, дожди и грязь. Ксения Бородина даже показала, как моет в раковине свои дорогие кроссовки. Но съемки продолжаются даже в непогоду, поэтому ведущей приходится носить резиновые сапоги.

Однако в социальных сетях Ксении регулярно появляются живописные виды алтайских гор.

«Алтай — какой везде простор и какая мощь, обожаю это место, не зря я его выбрала в этом году для празднования моего дня рождения. И теперь Алтай меня не отпускает», — пишет ведущая.

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