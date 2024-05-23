23 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Шоу-бизнес

Съемки нового сезона реалити-шоу «Последний герой» пройдут на Алтае

Стало известно, что телеканал ТВ-3 объявил о начале съемок одиннадцатого сезона реалити-шоу «Последний герой», сообщают «Новости Горного Алтая».

Ранее съемки реалити-шоу всегда проходили за границей, но этот сезон впервые будет снят в России.

Участники реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» отправятся на Алтай, а вести проект будет Ксения Бородина.

Действие реалити-шоу будет происходить на берегу Телецкого озера, которое является одним из символов природы России и одним из самых удивительных природных объектов Республики Алтай.

Участники разделятся на два племени и будут соревноваться между собой за привилегии и возможность остаться в шоу. По словам Ксении Бородиной, ведущей проекта, в новом сезоне «накал страстей будет еще больше», чем в предыдущем, ведь съемки впервые проходят в России.

«С одной стороны, родная земля будет помогать участникам, а с другой, горы – это отдельный мир, в котором тоже нужно научиться выживать. Я призываю участников быть готовыми ко всему: когда нужно, терпеть боль и лишения, а в самые тяжелые моменты проявить смелость и выдержку. Только так становятся героями», – сказала она.

Ранее сообщалось, что любовница Валерия Золотухина расскажет о борьбе за наследство актера.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость