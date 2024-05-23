Ранее съемки реалити-шоу всегда проходили за границей, но этот сезон впервые будет снят в России.

Участники реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» отправятся на Алтай, а вести проект будет Ксения Бородина.

Действие реалити-шоу будет происходить на берегу Телецкого озера, которое является одним из символов природы России и одним из самых удивительных природных объектов Республики Алтай.

Участники разделятся на два племени и будут соревноваться между собой за привилегии и возможность остаться в шоу. По словам Ксении Бородиной, ведущей проекта, в новом сезоне «накал страстей будет еще больше», чем в предыдущем, ведь съемки впервые проходят в России.

«С одной стороны, родная земля будет помогать участникам, а с другой, горы – это отдельный мир, в котором тоже нужно научиться выживать. Я призываю участников быть готовыми ко всему: когда нужно, терпеть боль и лишения, а в самые тяжелые моменты проявить смелость и выдержку. Только так становятся героями», – сказала она.

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