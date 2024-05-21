Сергей Соседов подхватил острый "Вирус" критики на съёмках шоу ""ВИА Суперстар!"

В эфир НТВ вышел второй выпуск нового музыкального шоу "ВИА Суперстар!", в котором за победу борются восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 1980-1990-е и нулевые. Всем участникам пришлось оказаться "не в своей тарелке": музыкальные коллективы, хоть и на одно выступление, пережили сильную трансформацию.

Все "суперстары" попробовали себя в жанрах, в которых никогда не пели ранее или не взялись бы на публике. Так "Божья коровка" спела хит Шакиры Waka Waka, золотой состав группы "Стрелки" - "Индиго" Даны Соколовой и Скруджи, ВИА "Лейся, песня!" - "Экспонат" группировки "Ленинград", Вирус" - "Лучшее в тебе" группы "Гости из будущего", "Балаган Лимитед" - "Шагай" Полины Гагариной, "Чи-Ли" - "Прыгну со скалы" группы "Король и Шут", ВИА "Белорусские легенды" - "Мой мармеладный" Кати Лель, а группа "Форум" трогательно исполнила композицию "Обязательно вернусь" Максима Фадеева. Чьи-то композиции члены жюри оценили высоко и хвалебно, а вот солистка группы "Вирус" была подвергнута острой критике. Особенно постарался, конечно, Сергей Соседов.

Композицию Ольга Лаки посвятила отцу, которого уже нет в живых. Каждая репетиция заканчивалась её слезами, к слову, и на сцене она не смогла сдержать эмоций. Но Стасу Пьехи не хватило пронзительности, хотя к вокалу и постановке номера у него не было претензий. Наташа Королева смогла прочувствовать эмоции солистки "Вируса" и уловила ее переживания, а вот Сергей Соседов, который в прошлом выпуске довольно жёстко отозвался о творчестве группы, заявил, что несмотря на точное исполнение песни, и драматургию, он не увидел красивый финал. "Меня оставили на взводе эмоциональном, и как мне спуститься. Прерванный катарсис. Почему песня так быстро окончилась, она просто прервалась. Это неправильно, так нельзя делать", - возмутился он.

Телешоу "ВИА Суперстар!". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Певицу задело замечание Соседова, и она расплакалась. Ведущие шоу Лолита Милявская и Вадим Такменев принялись ее успокаивать и призвали не обращать внимание на субъективное мнение Соседова. А Лера Кудрявцева, наоборот, поддержала коллегу по судейству. Телеведущая призвала не набрасываться на него, заметив, что каждый имеет право на свое мнение.

Телешоу "ВИА Суперстар!". Второй выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам второго выпуска лидерами стали ВИА "Белорусские легенды" и "Балаган лимитед" - они набрали по 16 баллов. Вторую строчку турнирной таблицы разделили "Божья коровка" и "Чи-Ли" с 15 баллами. Следом за ними расположились "Стрелки" и "Форум" набравшие 14 баллов. Замыкающими оказались ВИА "Лейся, песня!" и "Вирус" с 13 баллами.

Напомним, если два выпуска подряд коллектив получит наименьшее количество баллов и окажется на последней строке турнирной таблицы, то он выбывает из проекта. Однако один раз за весь сезон члены жюри могут спасти одну группу, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, музыканты покинут проект. Победителем сезона станет та группа, которая наберёт наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков. А в финале музыкальные коллективы представят свои новые песни.