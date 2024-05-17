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Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на аллергию от алтайского меда

Звезда заявила, что у нее внезапно возникла аллергия на алтайский мед. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Ксения Бородина.
Ксения Бородина.
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Ведущая подхватила вирусной заболевание от своих детей. Чтобы сбить температуру, она решила выпить чай с медом.

«Это последствия алтайского меда. Хотя я его обожаю. Решила выпить чай с медом, чтобы помочь сбить температуру, и все тело обсыпало, хотя я вообще не аллергик», — отметила Бородина.

Поклонники написали девушке, что мед нельзя употреблять при температуре. Однако это никак не подтверждено.

Ранее телеведущая Ксения Бородина приехала на Алтай, чтобы отметить свой день рождения 8 марта.

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