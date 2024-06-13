13 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Стало известно, кто будет участвовать в шоу «Последний герой», который снимают на Алтае

Телеканал ТВ-3 раскрыл личности некоторых участников нового сезона шоу «Последний герой». Эту информацию организаторы опубликовали в своем Telegram-канале.

Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае
Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае
Юлия Дильман

Участникам «русского сезона» проекта «Последний герой» предстоит выживать в условиях горной местности, проходить испытания и бороться не только друг с другом, но и со стихией, голодом, насекомыми и опасными животными.

За главный приз будут соревноваться Кристина Захарова из проекта «Пацанки», актриса Ксения Суркова, известная по сериалам «Закрытая школа» и «Ольга», знаменитая легкоатлетка Светлана Мастеркова, популярный блогер Николай Сердюков, ведущий шоу «Утро. ТНТ» Давид Ниамеди, известный по проекту «Охотники за приведениями» Павел Ярыгин, стендап-комик и ведущий Иван Пышненко и другие.

Ранее altapress.ru показывал, как проходят съемки реалити-шоу «Последний герой».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Спектакль «Светлые люди»
Премьера «Фантазеры»
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость