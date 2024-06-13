Стало известно, кто будет участвовать в шоу «Последний герой», который снимают на Алтае

Участникам «русского сезона» проекта «Последний герой» предстоит выживать в условиях горной местности, проходить испытания и бороться не только друг с другом, но и со стихией, голодом, насекомыми и опасными животными.

За главный приз будут соревноваться Кристина Захарова из проекта «Пацанки», актриса Ксения Суркова, известная по сериалам «Закрытая школа» и «Ольга», знаменитая легкоатлетка Светлана Мастеркова, популярный блогер Николай Сердюков, ведущий шоу «Утро. ТНТ» Давид Ниамеди, известный по проекту «Охотники за приведениями» Павел Ярыгин, стендап-комик и ведущий Иван Пышненко и другие.

Ранее altapress.ru показывал, как проходят съемки реалити-шоу «Последний герой».

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