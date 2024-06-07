Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3 заявил, что новый сезон решили снять в России из-за многочисленных просьб телезрителей.
Местом для будущих съемок выбрали живописный берег Телецкого озера. По словам организаторов шоу, его выбрали из-за "закрытости" и красивых пейзажей.
"Здесь удивительным образом сочетаются почти кинематографические пейзажи и первозданная природа, — сообщает Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа». — Именно в условиях родной дикой природы участникам придется выживать и бороться за звание победителя проекта: непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки — это лишь малая часть того, что ждёт наших героев впереди".
Первая серия "Последнего героя" должна выйти уже в конце июня.
О том, как проходят съемки шоу и каково участникам выживать в суровых условиях алтайской тайги, мы расскажем совсем скоро.
Ранее корреспондент altapress.ru показал, как сейчас выглядит Телецкое озеро, в заповедной части которого участники шоу разбили лагерь.
Самое важное - в нашем Telegram-канале