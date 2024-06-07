Корреспондент altapress.ru побывал на съемках нового сезона реалити-шоу «Последний герой». Впервые за историю шоу съемки проходят в России, а именно на территории Республики Алтай.

Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3 заявил, что новый сезон решили снять в России из-за многочисленных просьб телезрителей.

Местом для будущих съемок выбрали живописный берег Телецкого озера. По словам организаторов шоу, его выбрали из-за "закрытости" и красивых пейзажей.

"Здесь удивительным образом сочетаются почти кинематографические пейзажи и первозданная природа, — сообщает Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа». — Именно в условиях родной дикой природы участникам придется выживать и бороться за звание победителя проекта: непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки — это лишь малая часть того, что ждёт наших героев впереди".

Первая серия "Последнего героя" должна выйти уже в конце июня.

О том, как проходят съемки шоу и каково участникам выживать в суровых условиях алтайской тайги, мы расскажем совсем скоро.

Ранее корреспондент altapress.ru показал, как сейчас выглядит Телецкое озеро, в заповедной части которого участники шоу разбили лагерь.

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