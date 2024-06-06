Каков сюжет, каков пейзаж! Фоторепортаж с Телецкого озера, на берегу которого снимают шоу "Последний герой"

Телецкое озеро очаровывает своей первозданной красотой, мощными водопадами и дикой стихией. В том числе вдохновляет на съемки нового сезона российского реалити-шоу "Последний герой". Корреспондент altapress.ru хоть и не увидел спрятанный в тайге лагерь участников, но запечатлел заповедные пейзажи.

Капризы погоды

Туристический сезон на Алтае открыли 28 апреля на фестивале «Цветение маральника» на «Бирюзовой Катуни». Уже через несколько дней, 1 мая Алтайский биосферный заповедник запустил водно-пеший экологический маршрут на водопад Корбу. Это единственный маршрут на территории заповедника, разрешенный туристам для посещения.

Однако посетить главную достопримечательность Республики Алтай многим туристам не удалось из-за погоды. В начале лета она выдалась особенно непредсказуемой. Сильные дожди чередовались с проблесками солнца несколько раз за день, а температура ночью опускалась до минусовых показателей.

Единственный способ добраться до водопада — на катере или теплоходе «Пионер Алтая». Но водные прогулки в таких условиях были неудобны ни туристам, ни капитанам катеров, которые не могут вести судно в сильный шторм.

По данным сервиса "Яндекс. Погода", стабильная теплая погода на Телецком озере установится только с 17 июня. Именно в солнечные дни лучше всего любоваться красотами удивительного "Алтын кёля" (так на алтайском языке называют Телецкое озеро - прим. Ред.). Хотя можно успеть выловить редкий ясный день и среди недели. Такая уникальная возможность выдалась корреспонденту altapress.ru.

Во всю мощь

Из-за сильных дождей знаменитые водопады Эстюба и Корбу особенно полноводны в начале июня этого года. Подобное происходит крайне редко, ведь свою мощь водопады набирают с конца апреля до начала мая, во время паводков. Так что у туристов есть уникальная возможность полюбоваться их красотой.

Борьба со стихией

Именно из-за природной красоты берег Телецкого озера и выбрали для съемок нового сезона шоу "Последний герой".

"Здесь удивительным образом сочетаются почти кинематографические пейзажи и первозданная природа, — сообщает Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа».. — Именно в условиях родной дикой природы участникам придется выживать и бороться за звание победителя проекта: непроходимые лесные тропы, крутые горные склоны и бурные реки — это лишь малая часть того, что ждёт наших героев впереди".

О том, что планируют показать на шоу и почему этому не обрадовались местные жители, мы рассказали в нашем материале. А подробности того, как проходят съемки "Русского сезона", и что об этом думают сами участники, мы расскажем совсем скоро.

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