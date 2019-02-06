В Москве арестовали трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

Алана — супруга футболиста Павла Мамаева, который арестован по уголовному делу о побоях.

У Мамаевой и Липового есть общий ребенок. Кикбоксер недавно узнал, что он был тайно лишен родительских прав с подачи Аланы и ее нынешнего супруга, пишет издание. Тем не менее, кикбоксер говорил, что не держит зла на футболиста и даже сочувствовал ему «Как он там, за решеткой? Чем ему помочь?»

Против Липового возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Выяснилось, что спортсмен одолжил знакомому Прохорову 4,5 млн рублей на бизнес, однако тот сбежал, не вернув деньги. Против Прохорова возбудили уголовное дело, а Липовой решил на этом заработать. Спортсмен обещал своему знакомому «условный срок за 14,5 миллиона рублей», пишет bfm.ru.

«Создал видимость наличия между ним и правоохранительными органами доверительных отношений и коррупционных связей, гарантирующих Прохорову наказание в виде условного осуждения» — говорится в постановлении об аресте. Липовой по решению суда был помещен в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что футбольный клуб не отдает ей автомобиль мужа, который находится в СИЗО «Бутырки». Позже адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов, рассказал, что жене футболиста вернули автомобиль, но только в присутствии полицейских.